Mô tô phân khối lớn gãy đôi sau va chạm, 2 người thương vong

Ngày 2/11, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn xảy ra trên tỉnh lộ ĐT651 (xã Đại Lãnh), khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 10h40 cùng ngày, mô tô phân khối lớn mang biển số TPHCM do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) lưu thông trên đường ĐT651.

Khi đến km12+00, đoạn qua thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, mô tô này xảy ra va chạm với một xe máy mang biển số tỉnh Khánh Hòa.

Chiếc mô tô phân khối lớn bị gãy làm đôi sau va chạm giao thông (Ảnh: 79 Khánh Hòa).

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn tử vong tại chỗ. Người đi xe máy bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị vỡ vụn, gãy làm đôi sau cú va chạm mạnh, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Theo người dân sống gần hiện trường, người tử vong mặc trang phục giống như đang đi phượt và chạy với tốc độ khá cao.