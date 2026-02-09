Cảnh sát ngâm mình tìm lại tài sản cho người dân sau vụ sập nhà ở TPHCM

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 vừa hỗ trợ người dân thu hồi tài sản sau sự cố sập nhà ven sông trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Trước đó, lúc 15h33 ngày 8/2, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo về vụ sập nhà xảy ra trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng) và điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 đến hiện trường. Đơn vị đã huy động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn.

Căn nhà ven sông ở phường Chánh Hưng bị đổ sập trong chiều 8/2 (Ảnh: PC07).

Đến 16h12 cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, căn nhà đã đổ sập hoàn toàn xuống sông. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình bị cuốn theo dòng nước, trôi dạt và chìm xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận khu vực.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự cố, hai người trong gia đình bị thương do các cấu kiện xây dựng đè trúng, được người dân xung quanh kịp thời hỗ trợ đưa đi bệnh viện điều trị.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực ven sông, đồng thời bố trí phương tiện tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, sử dụng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm, bảo vệ và thu hồi một số tài sản còn giá trị, hạn chế rủi ro trong quá trình người dân tiếp cận khu vực sụp đổ.