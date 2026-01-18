Nguyên nhân sụt lún đường ven kênh Tàu Hũ ở TPHCM

Chiều 18/1, UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) có báo cáo nhanh về sự cố sụt lún kè bảo vệ, vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình. Sự cố xảy ra vào lúc 6h cùng ngày, tại khu vực gần công viên 310 Hưng Phú.

Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng khoảng 30m bờ kè kênh Tàu Hũ và 16m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè.

Vỉa hè, mặt đường Ba Đình bị hư hỏng sau sự cố (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý đường thủy thuộc Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra hiện trường, ghi nhận tình trạng.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, dấu hiệu bất thường tại khu vực trên đã được ghi nhận từ ngày 10/1. Đến ngày 14/1, đơn vị đã đề nghị các bên liên quan xử lý sự cố và báo cáo lại với Sở Xây dựng.

Lực lượng chức năng rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua kiểm tra tuyến cống bao chuyển tải nước thải D1800 được kích ngầm qua hố ga IH13A, cơ quan chuyên môn ghi nhận hiện tượng rò rỉ tại mối nối đốt cống số 2. Yếu tố này được xác định có khả năng liên quan đến tình trạng sụt lún khu vực.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng đã rào chắn, căng dây, lắp đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện trường vụ sụt lún trên đường Ba Đình (Ảnh: Hoàng Hướng).

UBND phường Chánh Hưng cũng cử lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Trước mắt, UBND phường kiến nghị Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan gia cố tạm thời, khoanh vùng hiện trường nhằm hạn chế nguy cơ mở rộng hố, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần sớm có phương án xử lý, khắc phục để đảm bảo giao thông tại khu vực trước Tết Bính Ngọ 2026.