Nhà dân ven kênh Đôi ở TPHCM bị sạt lở, chính quyền khẩn trương khắc phục

Ngày 23/1, UBND phường Chánh Hưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nhà dân ven kênh Đôi.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/1, một căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, bất ngờ xảy ra sạt lở. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khoảng 17,5m² diện tích căn nhà (quy mô một trệt, một lầu; kết cấu cột sắt, vách gạch, mái tôn) đã đổ sập hoàn toàn xuống kênh Đôi. Ngoài ra, khoảng 3,9m² phần nhà còn lại có dấu hiệu nghiêng, lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Căn nhà ven kênh Đôi ở TPHCM bị sạt lở vào chiều 22/1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhà chức trách xác định, căn nhà bị sạt lở có địa chỉ số 26A, lô 23, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng. Chủ sở hữu hiện nay là bà B.T.T. (SN 1976). Căn nhà không do bà T. trực tiếp sử dụng mà cho gia đình người chị ruột là bà B.T.H.T. (SN 1974) cùng 3 người thân sinh sống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Chánh Hưng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, công an phường và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận hiện trạng, triển khai các biện pháp xử lý ban đầu.

Tại khu vực xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, không cho người dân tập trung đông; hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, vật dụng cá nhân đến trụ sở khu phố; đồng thời bố trí lực lượng gác trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

17,5m² diện tích căn nhà bị đổ sập hoàn toàn xuống kênh Đôi (Ảnh: Hoàng Hướng).

UBND phường Chánh Hưng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ phần căn nhà bị sập trong ngày 23/1 nhằm tránh ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận. Bên cạnh đó, địa phương đang rà soát hồ sơ, đề xuất phương án bố trí tạm cư cho chủ sở hữu căn nhà theo quy định, bảo đảm ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 18/1, trên địa bàn phường Chánh Hưng cũng xảy ra một vụ sụt lún tại đường Ba Đình. Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng khoảng 30m bờ kè kênh Tàu Hũ và 16m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè.