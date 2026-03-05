Cảnh sát giải cứu cô gái giận dỗi người yêu, định nhảy lầu tự tử

Ngày 5/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết các lực lượng chức năng thuộc phường, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 14 vừa kịp thời giải cứu một cô gái có ý định tự tử.

Theo đó, khoảng 9h36 cùng ngày, chính quyền nhận được thông tin có người định nhảy lầu đang đứng ngoài lan can ở tầng 4 căn hộ chung cư mini cao 9 tầng trong ngõ 2, dốc La Pho, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Cô gái trẻ đứng ngoài lan can căn hộ chung cư mini tầng 4 (Ảnh: Hoàng Tịnh).

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng thuộc phường Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 14 tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, cảnh sát đã đặt đệm hơi phía dưới, tránh tình trạng nạn nhân có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Phía trong căn hộ tầng 4 của toà chung cư mini - nơi nạn nhân đang thuê ở, cảnh sát tiến hành thuyết phục cô gái bỏ ý định tự vẫn.

Cảnh sát thuyết phục và đưa cô gái đi vào vị trí an toàn (Ảnh: Hoàng Tịnh).

"Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thuyết phục, chúng tôi đã đưa được cô gái đi vào vị trí an toàn. Qua tìm hiểu được biết, cô gái trẻ do giận dỗi người yêu nên đã nghĩ quẩn. Cảnh sát đã đưa cô gái về trụ sở công an phường để tiếp tục trấn an, bàn giao cho gia đình", lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tây Hồ thông tin với phóng viên Dân trí.

Cô gái được đưa về trụ sở công an phường (Ảnh: Hoàng Tịnh).

Cũng theo vị lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tây Hồ, danh tính cô gái được xác định là Đ.T.N.Q. (26 tuổi, quê Hưng Yên). Cô gái đang thuê trọ tại căn hộ chung cư mini nêu trên.