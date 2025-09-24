Người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh tự tử sau khi bị cướp điện thoại

Ngày 24/9, Công an phường Long An phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh truy xét đôi nam nữ đi xe máy, cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật bán hàng ven đường. Một ngày sau vụ cướp, nạn nhân đã qua đời tại nhà riêng.

Khoảnh khắc người phụ nữ cướp điện thoại trước mặt bà T. (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, 17h45 ngày 21/9, bà T. (46 tuổi, bị khuyết tật) ngồi bán rau củ trên vỉa hè một tuyến đường thuộc phường Long An. Trong lúc bán hàng, bà để điện thoại trước mặt để xem phim.

Lúc này, đôi nam nữ đi xe máy đến giả vờ mua hàng, sau đó giật chiếc điện thoại của bà T. rồi tháo chạy. Bị cướp, bà chỉ kêu lên “cướp, cướp” trong vô vọng. Một ngày sau, nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sau khi bị cướp điện thoại, nạn nhân đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Gia đình đang lo hậu sự cho bà T..

“Phường đã yêu cầu công an địa phương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy xét đôi nam nữ đã cướp điện thoại của bà T.. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ”, ông Thảo cho biết.