Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy sông Đà tự tử

Chiều 22/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tìm thấy thi thể anh T.P.C. (SN 1998, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), nạn nhân nghi nhảy cầu xuống sông tự tử.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi nhảy xuống sông tự tử khoảng 200m, sau đó bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng (Ảnh: Ngô Thủy).

Trước đó, khoảng 2h23 ngày 22/9, trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ việc, một nam thanh niên nghi nhảy cầu Hữu Nghị xuống sông Đà để tự tử.

Nhận được tin báo, Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (khu vực Hòa Bình), thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn và xuồng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân C. tại đoạn sông Đà, cách cầu Hữu Nghị khoảng 200m về phía hạ lưu.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, tổ công tác đã bàn giao cho đơn vị chức năng và gia đình theo quy định.