Chồng sát hại vợ con ở Phú Thọ rồi nhảy sông Hồng tự tử

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin như vậy về vụ án rúng động dư luận địa phương, xảy ra chiều 7/10 tại xã Vĩnh Chân (tỉnh Phú Thọ).

Ngay khi nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng và thành lập các tổ công tác truy tìm đối tượng N.X.S. (cư trú ở khu 13, xã Vĩnh Chân).

Hiện trường vụ án gây rúng động dư luận địa phương (Ảnh: MXH).

Theo công an, sau khi gây án đối tượng S. bỏ lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Đến 17h ngày 7/10, tổ công tác phối hợp với người dân địa phương phát hiện thi thể S. tại khu vực ven sông Hồng, thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Theo công an, đối tượng N.X.S. sau khi gây án đã nhảy xuống sông Hồng tự tử, thi thể được tìm thấy chiều 7/10 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng S. và chị N.T.P. chung sống với nhau từ năm 2022, cùng làm công nhân trên địa bàn.

Theo chính quyền địa phương, chị P. là người vợ thứ 3 của S., còn cháu N.T.Đ. mới 8 tuổi, con riêng của chị P..

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án mạng trên theo quy định pháp luật.