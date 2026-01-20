CSGT kịp ngăn người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu Văn Lang tự tử

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sự việc xảy ra lúc 22h50 ngày 19/1 khi Tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT phát hiện một phụ nữ dựng xe máy trên cầu Văn Lang có biểu hiện tâm lý bất ổn, nghi vấn nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để thuyết phục, trấn an tinh thần và kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm đến tính mạng cho người phụ nữ này.

CSGT Phú Thọ kịp thời ngăn chặn hành vi nhảy cầu Văn Lang tự tử của người phụ nữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở cơ quan công an, người phụ nữ cho biết sinh năm 1998, trú ở Hà Nội. Đây là một người khuyết tật, do gặp áp lực trong cuộc sống nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, có ý định tự tử.

Từ sự quan tâm, động viên của lực lượng công an, người phụ nữ nhận thức được hành vi tiêu cực của mình và cam kết không tái diễn hành động tương tự.

Cầu Văn Lang nối tỉnh Phú Thọ với TP Hà Nội (Ảnh: Google Maps).

Công an phường Thanh Miếu đã liên hệ gia đình đến đón người phụ nữ này về nhà để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ ổn định tâm lý.