Cảnh sát giải cứu cô gái 22 tuổi bị rơi xuống giếng sâu

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông kịp thời giải cứu một cô gái rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 28/3, bà L.T.N. (76 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) nghe tiếng động lạ phát ra từ khu vực giếng đào bên hông nhà. Khi ra kiểm tra, bà phát hiện cháu nội là Đ.T.N.Q. (22 tuổi) rơi xuống giếng nên hô hoán, đồng thời trình báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng giải cứu cô gái bị rơi xuống giếng lúc rạng sáng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Đông kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai triển khai phương án cứu hộ.

Do giếng sâu, đường kính nhỏ, thời điểm xảy ra vụ việc trời còn tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã trấn an nạn nhân, đồng thời khẩn trương tiếp cận, đưa cô gái từ dưới giếng lên mặt đất an toàn. Qua kiểm tra y tế, cô gái không bị thương tích nghiêm trọng.