Cháy tại tầng 11 chung cư ở TPHCM, người dân tháo chạy

Gần 19h cùng ngày, khói đen bốc lên ngùn ngụt tại tầng 11, một block chung cư trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận.

Thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên, nhiều người dân tháo chạy ra khỏi tòa nhà.

Nhiều người dân được sơ tán xuống chung cư (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, hướng dẫn người dân sơ tán. Nhiều xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo địa phương cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.