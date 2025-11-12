Việt kiều Pháp mất liên lạc cô ruột 12 năm, Công an TPHCM tìm trong một giờ

Ngày 12/11, Công an TPHCM cho biết Công an phường Tân Thành vừa giúp một người đàn ông quốc tịch Pháp tìm lại cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc.

Trước đó, lúc 10h15 ngày 10/11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin của ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) nhờ hỗ trợ tìm cô ruột tên Đường Nga sau 12 năm mất liên lạc. Ông Tùng trình bày gia đình ông đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả.

Ông Tùng hạnh phúc khi tìm thấy cô ruột sau 12 năm mất liên lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Tân Thành phân công Đại úy Nguyễn Bảo Trung, cán bộ cảnh sát khu vực khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin qua hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời trực tiếp xuống địa bàn để rà soát. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Đại úy Trung đã kiếm được người có thông tin ông Tùng cần tìm.

Đại úy Trung sau đó đã hỗ trợ đưa ông Tùng tới tận nhà bà Nga để gặp gỡ. Tại đây, ông Tùng vỡ òa khi tìm thấy cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc.

Ông Tùng gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành sau khi đơn vị giúp tìm người thân (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Tân Thành và Đại úy Nguyễn Bảo Trung, ông Tùng đã gửi thư cảm ơn, đồng thời chúc các cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.