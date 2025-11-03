Công an TPHCM bắt nhóm chuyên trộm xe trước trường học

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đăng Rực (SN 1974), Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, cùng ngụ TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Từ trái qua, các đối tượng: Vân, Rực, Quang, Yến (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện băng trộm chuyên nghiệp do Rực và Vân cầm đầu.

Các đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TPHCM, tỉnh Bình Dương (cũ), Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Các vụ trộm diễn ra tại khu vực trước trường học, nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ xe.

Sau khi trộm được tài sản, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh), đây là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ Lợi) để tổ chức mua bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê trực tiếp nhận và giao xe cho Lợi, mỗi chuyến nhận thù lao 1,5 triệu đồng. Yến hỗ trợ giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Vinh (bìa trái) và Lợi bị cảnh sát bắt tạm giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an xác định Hà Khắc Vinh (SN 1988, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã mua lại xe gian của Lợi với giá rẻ dù biết rõ là tài sản phạm pháp. Sau khi Lợi bị bắt, Vinh đã ra đầu thú.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lợi, Quang, Yến, Vinh về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, nhà chức trách ra thông báo truy tìm Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý) vì có liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an TPHCM nói chung và Công an xã Đông Thạnh nói riêng trong việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản có tổ chức, liên tỉnh.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ, bến xe. Đồng thời, người dân cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các đối tượng, đường dây nghi vấn tiêu thụ tài sản phạm pháp.