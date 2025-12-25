Cảnh sát cắt cabin, cứu 2 tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 0h30 cùng ngày, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn phường Tam Điệp (Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 2 tài xế bị đa chấn thương, mắc kẹt trong cabin.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần các nạn nhân vừa sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt phá phần đầu xe khách bị biến dạng.

Nạn nhân được giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nhận định các nạn nhân bị đa chấn thương, mất nhiều máu và cần được cấp cứu khẩn cấp, lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã tổ chức cứu nạn một cách khẩn trương, khoa học.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa thành công 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo, sau đó chuyển đến bệnh viện để điều trị.