Cảnh cáo người đàn ông bình luận xuyên tạc về công tác bầu cử

Ngày 24/3, Công an xã Đông Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên) đã xử lý một công dân đăng tải bình luận có nội dung khiếm nhã trên mạng xã hội Facebook, xuyên tạc về công tác tổ chức bầu cử tại địa phương.

Công an xã Đông Thái Ninh làm việc với anh T.V.T. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hôm 20/3, Ủy ban Bầu cử xã Đông Thái Ninh công bố danh sách 21 người trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung này được đăng tải trong một số hội, nhóm trên không gian mạng tại địa phương. Trong đó, một tài khoản Facbook T.T. đã bình luận nội dung khiếm nhã, xuyên tạc về công tác tổ chức bầu cử tại địa phương trong nhóm Facebook “Thái Xuyên”.

Tiến hành xác minh, Công an xã Đông Thái Ninh làm rõ chủ tài khoản là ông T.V.T. (SN 1982, trú tại thôn Minh Thành, xã Đông Thái Ninh).

Tại cơ quan công an, ông T.V.T. thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Người đàn ông cho biết đã nhận thức rõ việc đăng tải nội dung bình luận trên gây dư luận xấu trong cử tri và nhân dân địa phương, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Ông T. đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm, không đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng các thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời ông mong muốn nhận được sự khoan hồng, tạo điều kiện của cơ quan chức năng.

Nhận thấy ông T.V.T. có nhân thân tốt, vi phạm lần đầu, không có động cơ xấu khi đăng tải nội dung bình luận và đã thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải, Công an xã Đông Thái Ninh cảnh cáo người đàn ông về vi phạm trên.