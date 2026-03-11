Hai người bị phạt vì bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Hải Phòng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện hai tài khoản Facebook đăng bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân vi phạm (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ chủ hai tài khoản là L.V.T. (SN 1983, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) và L.V.T. (SN 1969, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, các trường hợp vi phạm thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai cá nhân này với tổng số tiền 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an TP Hải Phòng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.