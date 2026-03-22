Chuyển cơ quan điều tra vụ xuyên tạc CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 22/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu bịa đặt thông tin, xuyên tạc, vu khống nhằm bôi nhọ lực lượng CSGT sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, trước đó trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài đăng, video livestream phản ánh việc lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế ô tô. Tuy nhiên, các nội dung này mang tính một chiều, sai sự thật, thậm chí có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Hình ảnh thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cảnh sát xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 15/3/2025 tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Vào thời gian trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã dừng kiểm tra ô tô BKS 43A-407.xx do ông T.V.H. (SN 1981) điều khiển. Kết quả kiểm tra xác định, ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, ông H. cùng hai người đi cùng xe đã không chấp hành, liên tục đưa ra thông tin sai sự thật rằng trước đó đã được CSGT kiểm tra tại một chốt CSGT khác và không vi phạm.

Đồng thời, những người trên còn sử dụng điện thoại quay video, livestream, phát tán nội dung sai lệch lên mạng xã hội; lớn tiếng gây mất trật tự, kích động, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Các đối tượng quay video đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT cho biết, kết quả xác minh vụ việc cho thấy, chiếc ô tô do ông H. điều khiển có đi qua khu vực một tổ công tác khác nhưng chưa bị CSGT dừng xe kiểm tra. Nội dung “đã kiểm tra trước đó và không vi phạm” là hoàn toàn bịa đặt.

Đặc biệt, dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của chính chiếc ô tô do ông H. điều khiển đã ghi lại việc ông H. quay đầu xe nhằm né tránh việc kiểm tra của CSGT, thể hiện rõ ý thức đối phó lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn cũng như việc cung cấp thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, các nội dung sai lệch sau đó đã bị một số tài khoản, trang mạng xấu lợi dụng, lan truyền với mục đích công kích, bôi nhọ lực lượng CSGT.

CSGT làm việc với người đăng video sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hành vi bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc bản chất vụ việc không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng thực thi công vụ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Nhà chức trách cho biết, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục làm rõ.