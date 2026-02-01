Xử phạt người đàn ông xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo

Ngày 1/2, Công an thành phố Huế thông tin, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với B.H.S., trú tại phường Phú Bài thuộc thành phố này về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các phòng chức năng Công an thành phố Huế và Công an phường Phú Bài phát hiện ông S. đăng tải nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng chức năng thành phố Huế làm việc với người đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Làm việc với cơ quan công an, ông S. thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ nội dung xuyên tạc và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt người này theo đúng quy định pháp luật.

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tổ chức, cá nhân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.