Cảnh báo nhiều tỉnh thành ứng phó rét đậm, rét hại

Trong công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển, chiều 19/1, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Người dân đốt lửa trên vỉa hè Hà Nội để sưởi ấm, tránh cái lạnh (Ảnh: Hải Long).

Đặc biệt phải rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Công văn yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cũng như an toàn cho sản xuất lúa, rau màu...

Các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi các bản tin cảnh báo về diễn biến của gió để thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trong ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nhiệt độ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo ngày 22/1 vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.