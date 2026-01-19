Hai đợt không khí lạnh tràn về, Nam Bộ có nơi xuống 16-17 độ C

Những ngày qua, thời tiết tại TPHCM và khu vực Nam Bộ có nắng nhẹ từ sáng đến trưa, không khí hơi se lạnh vào buổi sáng, trời không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ C. Theo một số chuyên gia, khu vực phía Nam sắp đón hai đợt không khí lạnh tràn về, khiến nhiệt độ giảm và có thể xuất hiện mưa trái mùa.

Hai đợt lạnh liên tiếp

Ngày 19/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, qua theo dõi từ các mô hình dự báo thời tiết, từ nay đến khoảng cuối tháng 1, nước ta sẽ đón nhận hai đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh.

Hiện nay, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 20 rạng sáng 21/1, khối không khí lạnh tăng cường mạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, sau đó là Nam Bộ trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không mạnh như đợt trước (ngày 9/1).

Đợt tăng cường không khí lạnh tiếp theo dự kiến xuất hiện vào khoảng cuối tháng 1, cũng được đánh giá là có cường độ mạnh.

Người phụ nữ trùm thêm chăn khi lái xe máy lúc sáng sớm để chống lạnh ở TPHCM (Ảnh: An Huy).

Theo ông Hưng, từ nay đến cuối tháng 1, thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ có xu hướng khá ổn định, phổ biến ngày nắng hanh, đêm và sáng sớm trời se lạnh do ảnh hưởng của hiệu ứng phát xạ nhiệt vào ban đêm khi trời quang mây.

Tuy nhiên, vào những thời điểm có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm có xu hướng giảm thêm khoảng 1-3 độ C, làm gia tăng cảm giác se lạnh; riêng khu vực phía Bắc miền Đông có nơi trời lạnh.

Mặc dù không khí lạnh tăng cường mạnh ở phía Bắc gây rét sâu, nhưng tại Nam Bộ, các đợt giảm nhiệt lần này sẽ không sâu như đợt đầu tháng 1 do rãnh áp thấp Đông Á không mạnh, khiến không khí lạnh không rót sâu xuống phía Nam như trước.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ nay đến cuối tháng dao động khoảng 20-23 độ C, khu vực phía Bắc miền Đông có nơi dưới 20 độ C; miền Tây dao động từ 22-25 độ C. Riêng các ngày có không khí lạnh tăng cường sắp tới, như ngày 22/1, nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông phổ biến từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; miền Tây từ 21-23 độ C.

Người trồng hoa Tết chú ý

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, từ ngày 21 đến 25/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn vào nước ta. Ngày 21/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc; đến ngày 22/1 bắt đầu tác động đến miền Trung và miền Nam.

Miền Nam chịu ảnh hưởng chậm hơn 1-2 ngày, nên từ khoảng 22/1 trở đi, nhiệt độ sẽ giảm. Đợt không khí lạnh này có thể tương đương đợt đầu tháng 1 vừa qua. Đối với miền Bắc, một số khu vực vùng núi cao như Fansipan, Mẫu Sơn, Thiền Hồ, Mù Cang Chải, đèo Pha Đin… có thể xuất hiện băng giá hoặc tuyết rơi.

Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ đang ấm lên, nhưng từ ngày 21/1 trở đi sẽ giảm khoảng 4-5 độ C, thậm chí có nơi giảm hơn 5 độ C, trời chuyển rét, rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Nhiều người mặc thêm áo để giữ ấm khi ra đường trong đợt không khí lạnh đầu tháng 1 ở TPHCM (Ảnh: An Huy).

Ở miền Trung, từ đêm 21/1 trở đi sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về gặp dãy Trường Sơn đón gió, gây mưa, lạnh và rét. Khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thừa Thiên Huế trở ra, trời rét hơn. Từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết lạnh ẩm kèm mưa, cảm giác rét buốt kéo dài gần như cả ngày, gió mạnh, người dân cần đề phòng.

Tại miền Nam, không khí lạnh làm nhiệt độ giảm. Khu vực Tây Nguyên, như Đà Lạt, nhiệt độ có thể xuống 10-12 độ C. Miền Đông Nam Bộ lạnh hơn miền Tây; những nơi được dự báo lạnh nhất gồm Xuân Lộc, Tà Lài (Đồng Nai), Phước Long, Đồng Phú (Bình Phước cũ), với nhiệt độ có thể ở mức 16-17 độ C.

Tại TPHCM, khu vực huyện Củ Chi (cũ) khoảng 17 độ C; trong nội đô, nhiệt độ cơ bản khoảng 18 độ C. Đặc biệt, không khí lạnh có thể kéo dài cả ngày, thời điểm lạnh nhất vào khoảng 3-4h sáng. Đến 7h, nhiệt độ nhỉnh lên nhưng vẫn có cảm giác lạnh; chỉ đến trưa và xế chiều không khí mới ấm hơn.

“Đợt lạnh ở miền Nam đến trễ hơn nên kéo dài lâu hơn, từ ngày 22/1 đến 27/1 mới ấm lên. Miền Bắc đến ngày 24/1 nhiệt độ không giảm thêm, không khí sẽ ấm dần. Trong đợt lạnh này, miền Nam có khả năng xảy ra mưa trái mùa”, bà Lan nói.

Ông Huỳnh Văn Hòa, một hộ trồng mai Tết ở phường Linh Xuân, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Theo vị chuyên gia, mưa trái mùa khiến người trồng mai và hoa Tết lo ngại. Thời tiết lạnh, thiếu nắng trong khi cây mai cần nắng để tích lũy năng lượng ra hoa đúng dịp Tết. Nếu gặp lạnh và mưa, thời điểm lặt lá có thể sớm hơn, ảnh hưởng đến cây mai và một số loài hoa khác.

Trong đợt lạnh này, miền Tây có nơi nhiệt độ thấp nhất cũng xuống dưới 20 độ C, như Cần Thơ, Đồng Tháp khoảng 19 độ C, sau đó nhiệt độ sẽ ấm lên.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết thêm, từ ngày 29/1 sẽ có một đợt không khí lạnh khác tăng cường xuống nước ta, bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc và kéo dài đến ngày 2-3/2 (khoảng giữa tháng Chạp). Ở miền Nam, khoảng ngày 31/1 sẽ xuất hiện đợt lạnh tiếp theo, với cường độ tương đương đợt sắp tới.

Từ nay đến trước ngày cúng ông Táo, dự báo có hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Đây là thời kỳ chính đông nên không khí lạnh liên tiếp tràn về; mỗi đợt kéo dài 3-5 ngày, sau đó trời ấm lên trước khi bước vào đợt lạnh tiếp theo.