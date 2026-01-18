Miền Bắc rét đậm rét hại từ giữa tuần sau, có thể xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 18/1, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét và sương mù, trưa chiều trời nắng. Trạng thái thời tiết này duy trì 2-3 ngày tới.

Dự báo khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực khoảng chiều tối và đêm 20-22/1, miền Bắc bắt đầu đón gió mùa Đông Bắc mạnh. Theo dự báo, khoảng ngày 22-24/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Miền Bắc từ giữa tuần sau trời rét đậm, rét hại (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 18/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.