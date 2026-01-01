Miền Bắc sắp đón thêm đợt rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 16/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét.

Dự báo khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng chiều 20-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét. Khoảng ngày 21-25/1, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét đậm, vùng núi rét hại.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Hà Nội khoảng chiều và đêm 20-21/1 sẽ chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có mưa và khoảng ngày 21-25/1, thủ đô khả năng rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15-17 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 16/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.