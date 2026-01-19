Không khí lạnh đang tràn về, nhiệt độ miền Bắc sắp xuống thấp

Tối 18/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/1 khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Theo dự báo, từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 19/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.