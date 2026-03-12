Cảnh báo nhiều nơi ở Đà Nẵng có thể sắp ngập úng

Tối 12/3, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát đi tin cảnh báo ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo dự báo, từ 16h đến 19h ngày 12/3, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa khá lớn. Tại trạm Khí tượng Đà Nẵng đo được 40,4mm; Cẩm Lệ 25,4mm; Hòa Phú 17,6mm.

Đường Hàm Nghi bị ngập sâu vào tối 5/7/2025 (Ảnh: A Núi).

Hiện mực nước trên sông Vu Gia và sông Cẩm Lệ biến đổi chậm và ở dưới mức báo động I.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường và khu vực trũng thấp ở một số phường, xã trên địa bàn phường Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Hòa Khánh, Cẩm Lệ.

Thời gian ngập có khả năng kéo dài đến khoảng 21h ngày 12/3, với độ sâu phổ biến 0,1-0,3m, một số nơi có thể cao hơn.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, ngập úng tại các điểm trũng thấp có thể gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây hư hại tài sản, công trình.