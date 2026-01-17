Xây hồ điều hòa gần 600 tỷ đồng để giải quyết ngập úng ở Nha Trang

Ngày 17/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều hòa khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang thành dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Tổng mức đầu tư của dự án gần 600 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một công trình hạ tầng kỹ thuật đa chức năng, vừa giải quyết căn bản tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị phường Tây Nha Trang, vừa hình thành không gian công cộng xanh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương và các khu vực lân cận.

Khu vực phường Tây Nha Trang ngập úng do mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Quy mô đầu tư gồm hồ điều hòa; đường đi bộ ven hồ kết hợp trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt vào hồ điều hòa; kênh thoát nước từ hồ điều hòa ra sông Cái. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng có tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường kết hợp kênh thoát lũ khu vực Tây Nha Trang và vùng lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng tuyến đường kết hợp kênh thoát lũ, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực Tây Nha Trang và các địa bàn lân cận.

Phối cảnh dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang (Ảnh: UBND tỉnh Khánh Hòa).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại trong các hộ gia đình).

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, phường Tây Nha Trang là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về tài sản do mưa lũ lịch sử.