TPHCM chuẩn bị nhân sự tiếp nhận dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
(Dân trí) - TPHCM giao Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ công tác tiếp nhận các hạng mục công trình thuộc dự án cống ngăn triều, chống ngập gần 10.000 tỷ đồng.
UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, bàn giao các hạng mục, công trình xây dựng thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (gọi tắt là Tổ công tác bàn giao, tiếp nhận dự án 1547).
Đây là động thái mới nhất của thành phố để chuẩn bị đưa dự án ngăn triều, chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành sau nhiều năm vướng mắc.
Tổ công tác gồm 11 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, làm tổ trưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của tổ công tác.
Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu việc nhận bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình thuộc dự án từ nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Các thành viên thuộc sở, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành để tham gia ý kiến liên quan đến công tác bàn giao theo thẩm quyền, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và các nội dung trong hợp đồng BT.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/3, thay thế Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thành lập tổ công tác bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình của dự án này. Tổ công tác hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể theo quy định.
Ngày 2/2, UBND TPHCM phối hợp với nhà đầu tư tái khởi động dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng sau hơn 5 năm tạm dừng. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Dự án được khởi động lại sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ vướng mắc, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan. Việc tái khởi động cũng gắn với chủ trương của Bộ Chính trị và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lãng phí.
Dự án gồm 7 hạng mục, trong đó có 6 cống ngăn triều và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn.
Công trình được xây dựng nhằm kiểm soát triều cường, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570km2 với gần 6,5 triệu dân, chủ yếu nằm ở bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TPHCM.