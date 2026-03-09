TPHCM chuẩn bị nhân sự tiếp nhận dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, bàn giao các hạng mục, công trình xây dựng thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (gọi tắt là Tổ công tác bàn giao, tiếp nhận dự án 1547).

Đây là động thái mới nhất của thành phố để chuẩn bị đưa dự án ngăn triều, chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành sau nhiều năm vướng mắc.

Cống Bến Nghé là một trong 6 cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng (Ảnh: An Huy).

Tổ công tác gồm 11 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, làm tổ trưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu việc nhận bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình thuộc dự án từ nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Các thành viên thuộc sở, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành để tham gia ý kiến liên quan đến công tác bàn giao theo thẩm quyền, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và các nội dung trong hợp đồng BT.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/3, thay thế Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thành lập tổ công tác bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình của dự án này. Tổ công tác hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể theo quy định.