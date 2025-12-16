Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên mất tích dưới kênh ở TPHCM

Tối 16/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 thiếu niên (khoảng 15 tuổi) bị đuối nước dưới kênh ở xã Đông Thạnh (TPHCM).

Chiều cùng ngày, một nhóm thiếu niên đến con kênh gần đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, để vui chơi. Trong lúc đùa giỡn, một thiếu niên không may ngã xuống nước.

Thấy bạn gặp nạn, một người khác trong nhóm nhảy xuống ứng cứu, nhưng bất thành. Thời điểm này, nước trên con kênh chảy xiết khiến 2 thiếu niên mất tích.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 thiếu niên đuối nước dưới kênh ở xã Đông Thạnh (Ảnh: Văn Thượng).

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 19 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM) đã tới hiện trường, tổ chức lặn tìm nạn nhân.

Đến gần 18h, thi thể 2 thiếu niên được tìm thấy.