Cán bộ xã nấu ăn phục vụ hơn 260 người dân thôn Làng Teng

Nhiều ngày qua, tại Quảng Ngãi có mưa lớn dẫn đến nguy cơ sạt lở núi Gò Ui (xã Ba Động). Ngày 27/10, chính quyền địa phương đã vận động hơn 260 người dân sống dưới chân núi Gò Ui di dời đến nơi an toàn.

Ông Hồ Văn Gam (trú tại thôn Làng Teng) cho biết, một tảng đá rất lớn trên núi Gò Ui có nguy cơ lăn xuống làng. Khi có mưa lớn, chính quyền địa phương vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Cán bộ xã Ba Động nấu ăn phục vụ người dân tại các điểm tạm trú tránh sạt lở (Ảnh: Nguyễn Viên).

“Lãnh đạo xã xuống vận động cả làng di dời đến nơi ở tạm. Gia đình tôi được đưa đến nhà văn hóa thôn. Ở đây rất an toàn lại được cán bộ xã lo cơm nước đầy đủ”, ông Gam chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở núi đe dọa người dân thôn Làng Teng. Chính quyền địa phương đã di dời 83 hộ dân tại đây đến trú tạm tại khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, trụ sở công an xã, trường học...

Do vội vã di dời nên nhiều người không mang theo lương thực, vì vậy xã đã huy động cán bộ nấu cơm phục vụ người dân.

Bữa ăn tươm tất của người dân đang tạm trú tại khu bảo tồn văn hóa Làng Teng (Ảnh: Nguyễn Viên).

“Xã lo đầy đủ cơm nước cho bà con, không để ai phải đói, lạnh. Khi nào thời tiết ổn định xã sẽ thông báo để bà con về nhà”, ông Sinh thông tin.

Theo ông Sinh, UBND xã Ba Động đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan có phương án xử lý các tảng đá lớn trên núi Gò Ui, tránh nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư dưới chân núi.