Đá nặng hàng tấn rơi xuống đường ở Quảng Ngãi

Tuyến đường 627C nối trung tâm xã Ba Tơ và xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) khá quanh co, nhiều dốc cao với một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Khoảng một tuần qua, trên tuyến đường này xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến đá từ vách núi rơi xuống đe dọa người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Tuấn Tú, một tiểu thương xã Đặng Thùy Trâm, cho biết ông thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này để mua hàng hóa về bán. Tuyến đường 627C có nhiều đèo dốc quanh co rất khó đi, có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống tuyến đường 627C gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Quốc Triều).

“Mới mưa có vài trận nhưng nhiều vị trí bị sạt lở, đá lăn từ vách núi xuống đường rất nguy hiểm, mùa mưa đến là sạt lở nặng thêm, tuyến đường dễ bị chia cắt”, ông Tú nói.

Chỉ riêng đoạn đường từ trung tâm xã Đặng Thùy Trâm đến thảo nguyên Bùi Hui đã có 6 điểm sạt lở. Nhiều tảng đá có đường kính 0,5-2m rơi xuống đường. Có tảng đá nặng hàng tấn nằm trên mặt đường gây cản trở giao thông.

Tại các vị trí đá rơi, nền đường bê tông bị rạn nứt, hộ lan hư hỏng vì bị va đập mạnh. Nhiều vị trí dọc tuyến đường có những tảng đá nhô ra khỏi vách núi chực chờ rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, để đảm bảo an toàn giao thông, xã đã thuê xe đào dọn dẹp số đá rơi xuống đường, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân đề phòng.

Nhiều tảng đá nằm chắn trên mặt đường (Ảnh: Quốc Triều).

Vào mùa mưa lũ, nếu tình trạng sạt lở núi xảy ra nặng hơn sẽ gây chia cắt tuyến đường 627C, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặt khác, sạt lở có thể chia cắt tuyến đường khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình hình đó, UBND xã Đặng Thùy Trâm, đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành liên quan tìm giải pháp ngăn chặn sạt lở đất, đá trên tuyến đường 627C.

"Trước mắt xã chỉ có giải pháp cảnh báo cho người dân tại các nơi nguy hiểm. Về lâu dài cần xử lý dứt điểm những vị trí có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các điểm có nhiều tảng đá to nhô ra khỏi vách núi. Xã mong tỉnh sớm rà soát, khắc phục tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão", bà Vân kiến nghị.