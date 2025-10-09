Tảng đá nặng hàng chục tấn nguy cơ lăn xuống khu dân cư

Ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết người dân thôn Làng Teng phản ánh một tảng đá lớn trên núi Gò Ui có nguy cơ lăn xuống khu dân cư.

Mỗi khi có đợt mưa lớn kéo dài, hàng chục hộ dân dưới chân núi phải di dời đến nhà văn hóa để tránh nguy hiểm. Trên cơ sở đó, UBND xã Ba Động đã tổ chức kiểm tra tại vị trí người dân phản ánh.

Tảng đá nặng hàng chục tấn chênh vênh trên vách núi Gò Ui (Ảnh: Nguyễn Đại).

Theo ông Sinh, ở độ cao khoảng 100m trên núi Gò Ui có tảng đá cao khoảng 8m, rộng 5m, nặng hàng chục tấn. Tảng đá nằm chênh vênh trên nền đất yếu, độ dốc lớn.

Cũng theo ông Sinh, nếu mưa lớn kéo dài sẽ cuốn trôi lớp đất bên dưới dẫn đến nguy cơ tảng đá lăn xuống chân núi. Dưới chân núi là đường giao thông và hàng chục nhà dân.

“Chúng tôi chưa phát hiện vết nứt nào tại núi Gò Ui. Tuy nhiên, tảng đá nằm ở vị trí rất dễ sạt lở, đe dọa nhiều nhà dân và tuyến đường bên dưới”, ông Sinh thông tin.

Nếu mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở làm tảng đá lăn xuống dưới chân núi đe dọa nhiều nhà dân (Ảnh: Nguyễn Đại).

Theo ông Sinh, chính quyền địa phương đã giao các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án xử lý tảng đá nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sống dưới chân núi Gò Ui.

“Trước mắt chúng tôi sẽ đề nghị người dân sống dưới chân núi phải di dời đến nơi an toàn khi có mưa lớn. Về lâu dài cần có biện pháp xử lý nhằm ngăn ngừa sạt lở làm đá lăn”, ông Sinh nói thêm.