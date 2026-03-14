Cán bộ công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng qua tài khoản

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, một cán bộ của đơn vị đã bàn giao, trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, ngày 10/3, anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, bất ngờ nhận được 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Anh Triệu Minh Tuấn (người thứ 3 từ trái qua) cùng lực lượng chức năng trao trả lại số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Cao Hường).

Ngay khi phát hiện, anh Tuấn báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với lực lượng công an xác minh, tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Qua xác minh, người chuyển nhầm số tiền nêu trên là anh Đỗ Viết Tuấn (SN 1984, trú tại huyện Thọ Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa).

Nhận lại số tiền, anh Đỗ Viết Tuấn vui mừng và bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử trung thực, trách nhiệm của cán bộ cảnh sát.