Lần đầu tiên camera AI trên cao tốc không phát hiện trường hợp vi phạm
(Dân trí) - Từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 28/9, camera AI tại km20 tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 2.390 phương tiện đi qua. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên camera AI không phát hiện trường hợp vi phạm nào.
Ngày 29/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 28/9, camera AI tại km20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 2.390 phương tiện đi qua. Tuy nhiên theo C08, đây là lần đầu tiên hệ thống camera AI không phát hiện trường hợp vi phạm nào.
Trước đó, camera AI tại km20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hàng trăm lái xe không thắt dây đai an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe… C08 cho biết, tới nay việc camera AI không phát hiện trường hợp vi phạm nào cho thấy các tài xế đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông.
Cũng theo Cục CSGT, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi) trong khoảng thời gian nêu trên, hệ thống camera AI đã tự động phát hiện 260 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp vượt đèn đỏ.
C08 cho biết những trường hợp này đã được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời Cục CSGT cũng chuyển thông tin cho Công an TP Hà Nội để thực hiện việc xử lý các trường hợp vi phạm.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi vi phạm… Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe là ai.
Theo Đại tá Huy, hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy. Cảnh sát từ đây có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử.
Ngoài ra, camera AI khác camera thông thường là có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh/video theo thời gian thực, từ đó nâng cao tính chính xác khi xử lý vi phạm.