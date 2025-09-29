Lần đầu tiên camera AI trên cao tốc không phát hiện trường hợp vi phạm

Ngày 29/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 28/9, camera AI tại km20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 2.390 phương tiện đi qua. Tuy nhiên theo C08, đây là lần đầu tiên hệ thống camera AI không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Một tài xế không thắt dây an toàn bị camera AI được lắp đặt tại km20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, camera AI tại km20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hàng trăm lái xe không thắt dây đai an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe… C08 cho biết, tới nay việc camera AI không phát hiện trường hợp vi phạm nào cho thấy các tài xế đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Cũng theo Cục CSGT, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi) trong khoảng thời gian nêu trên, hệ thống camera AI đã tự động phát hiện 260 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp vượt đèn đỏ.

C08 cho biết những trường hợp này đã được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời Cục CSGT cũng chuyển thông tin cho Công an TP Hà Nội để thực hiện việc xử lý các trường hợp vi phạm.