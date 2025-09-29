Camera AI ở Hà Nội phát hiện 29 trường hợp đi vào làn đường BRT

Chiều 29/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận gần 2.300 phương tiện đi qua, đồng thời phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hình ảnh một chiếc ô tô và một xe máy đi vào làn đường BRT trên đường Lê Văn Lương, bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Còn tại điểm lắp đặt camera AI ở nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), camera đã tự động phát hiện 239 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.

Cũng theo C08, tại điểm lắp đặt camera AI trên đường Lê Văn Lương, camera đã ghi nhận 29 trường hợp đi sai làn đường (đi vào hành lang đường BRT). Cục CSGT cho biết những trường hợp vi phạm nêu trên đã được Công an TP Hà Nội tiếp nhận để xử lý.