Camera AI ở Hà Nội phát hiện 29 trường hợp đi vào làn đường BRT
(Dân trí) - Tại điểm lắp đặt camera AI trên đường Lê Văn Lương, cảnh sát đã phát hiện 29 trường hợp đi vào hành lang đường BRT. Những trường hợp vi phạm đã được Công an TP Hà Nội tiếp nhận để xử lý.
Chiều 29/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận gần 2.300 phương tiện đi qua, đồng thời phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Còn tại điểm lắp đặt camera AI ở nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), camera đã tự động phát hiện 239 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.
Cũng theo C08, tại điểm lắp đặt camera AI trên đường Lê Văn Lương, camera đã ghi nhận 29 trường hợp đi sai làn đường (đi vào hành lang đường BRT). Cục CSGT cho biết những trường hợp vi phạm nêu trên đã được Công an TP Hà Nội tiếp nhận để xử lý.
Cục CSGT cho biết, sau khi camera AI ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.
Hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.