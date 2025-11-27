"Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" được đưa vào luật

Dự án Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng 27/11. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tổ của các Đại biểu Quốc hội về Dự thảo luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết trong 56 ý kiến phát biểu tại tổ, nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực bên ngoài ngân sách Nhà nước cho phát triển kinh tế của đất nước…

WHO báo động số thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi đang hút thuốc lá điện tử toàn cầu (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Bộ Tài chính đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội và hoàn thiện dự án Luật đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Trong nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ Tài chính đã giải trình rõ hơn quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.

Trước đó, khi thảo luận tổ, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo các ý kiến này, nếu không quy định tại Luật Đầu tư mà vẫn yêu cầu thực hiện theo Nghị quyết số 173 năm 2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 là không phù hợp. Nghị quyết này cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Có đại biểu Quốc hội cho rằng việc không đưa quy định cấm đối với đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào là đi ngược chủ trương của Đảng, thể hiện ngay trong tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhấn mạnh những đột phá mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe; đi ngược lại Nghị quyết 173 của Quốc hội.

Dự thảo Luật bỏ quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng khỏi Phụ lục là khác với Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua, khác hoàn toàn với sự đón chờ của nhân dân, phụ huynh, của xã hội đối với vấn đề thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp để xử lý trường hợp doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh mà phải dừng lại do quy định cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị quyết số 173 của Quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính cho biết sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật chỉnh lý đã bổ sung quy định về cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Điều 6 (không có quy định về trường hợp loại trừ do chưa có cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị và thực tiễn cụ thể để quy định các trường hợp được phép thực hiện đầu tư kinh doanh loại hàng hóa này).

Chính phủ sẽ quy định xử lý chuyển tiếp đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được cho phép, chấp thuận đầu tư trước thời điểm Nghị quyết số 173 có hiệu lực thi hành.