Cam kết cuối năm hoàn thành cơ bản cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai

Ngày 24/9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, đồng thời cung cấp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết ngành xây dựng đang đặc biệt quan tâm đến hai dự án giao thông trọng điểm là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai. Đây là những tuyến huyết mạch, có vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành. Việc đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác sẽ giúp giảm tải đáng kể lưu lượng xe trên quốc lộ 51.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, chia sẻ về triển khai hạ tầng giao thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa để giám sát tiến độ, thậm chí ngay ngày 23/9 cũng đã trực tiếp làm việc tại công trường các dự án.

Sở đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án - chủ đầu tư các dự án thành phần - tập trung đẩy nhanh tiến độ trong 3 tháng tới, khắc phục khó khăn do thời tiết để đảm bảo hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Về việc xử lý nhà thầu, ông Tuấn nhấn mạnh sẽ có biện pháp kịp thời đối với các đơn vị thi công chậm trễ, nhằm giữ đúng tiến độ. Theo cam kết của các chủ đầu tư, đến ngày 19/12, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn Đồng Nai sẽ đủ điều kiện thông xe kỹ thuật, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Về tình trạng ngập úng đô thị, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xem xét những giải pháp quy hoạch và hạ tầng thoát nước để từng bước khắc phục tình trạng này.