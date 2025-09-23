Đồng Nai khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 23/9, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai ban hành công văn gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường, yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh phải sớm đề xuất phương án sáp nhập, hợp nhất với những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đoàn viên phường Trấn Biên hỗ trợ người dân ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành đề xuất phương án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, tăng cường tự chủ và xã hội hóa, phù hợp kế hoạch của Chính phủ.

Trong đó, Sở Y tế cần rà soát, đề xuất mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhân lực ngành y tế và công tác khám chữa bệnh; đồng thời xây dựng phương án thành lập, bố trí nhân sự cho các trạm y tế cấp xã.

Sở Giáo dục & Đào tạo sớm đề xuất phương án sắp xếp hệ thống trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non công lập, nhất là việc sáp nhập các trường cùng cấp học có khoảng cách gần nhau. Ngoài ra, cần sắp xếp các cơ sở dạy nghề theo hướng tinh gọn, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Học sinh phường Tân Triều tại lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị được yêu cầu đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức lại các Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống văn phòng đăng ký đất đai.

UBND cấp xã, phường phải rà soát, thống kê, đề xuất phương án sáp nhập hoặc hợp nhất các trường học cùng cấp hoặc khác cấp có khoảng cách gần nhau, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh đi lại, học tập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Để đảm bảo tiến độ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo theo mục tiêu, định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nội vụ.