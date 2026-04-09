Cá voi dài 10m liên tục dạt vào bờ sau 3 lần ngư dân đẩy ra biển

Tối 9/4, thông tin từ UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk), tại biển Vịnh Hòa thuộc địa bàn phường xuất hiện con cá voi lớn dạt vào bờ.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, ngư dân địa phương phát hiện con cá voi dài 10m, nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ biển. Nhiều ngư dân đã nỗ lực đẩy ra biển 3 lần nhưng con cá không bơi ra mà liên tục tấp vào bờ.

Ông Đỗ Thanh Dũng, Trưởng khu phố Vịnh Hòa (phường Sông Cầu), cho biết ngư dân đã đưa cá voi lên bờ, chờ cá "lụy" và dự kiến sáng 10/4 sẽ an táng theo phong tục miền biển.

Cá voi thường được người dân gọi là “cá ông”, mỗi khi có cá voi “lụy” bờ, ngư dân tìm mọi cách cứu chữa nhưng đa số đều thất bại và cá thường chết vì kiệt sức.

Việc cá voi "lụy" bờ, trôi dạt vào vùng biển được các ngư dân cho là điềm báo mang lại may mắn cho việc đánh bắt trên biển.