Phát hiện xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

Trưa 20/3, lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An xác nhận người dân vừa phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu vực bờ biển xóm Phú Thành, Diễn Kim.

Theo thông tin từ địa phương, thời điểm được phát hiện, xác cá voi nổi trên mặt nước gần bờ, đang trong tình trạng phân hủy. Việc cá voi lớn dạt vào bờ biển đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở gần khu vực đến xem.

Cá voi chết trôi dạt vào vùng biển Nghệ An (Ảnh: Hải Châu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo của Phòng Kinh tế về việc cá voi dạt vào bờ biển xóm Phú Thành.

“Con cá voi dài khoảng 10m. Khi được phát hiện, xác cá đang trong quá trình phân hủy và nổi trên mặt nước. Hiện chính quyền xã phối hợp với ngư dân thuê máy móc, mua bạt để kéo con cá vào bờ, chôn cất theo phong tục địa phương”, ông Thông cho biết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Hải Châu đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa trực tiếp xuống hiện trường, cùng ngư dân địa phương triển khai các biện pháp xử lý.

Theo phong tục truyền thống của cư dân miền biển, cá voi được người dân tôn kính gọi là “cá Ông”. Khi cá dạt vào bờ, chính quyền và ngư dân thường tổ chức các nghi thức tâm linh, an táng chu đáo theo tập quán địa phương.

Địa phương đang thuê máy xúc, chuẩn bị bạt và các vật dụng cần thiết để đưa xác cá voi vào bờ chôn cất, đồng thời khẩn trương hoàn tất công tác xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bãi tắm.