Vác cá ngừ hơn 50kg lên bờ, ngư dân chia tiền sau chuyến biển xuyên Tết

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, không khí tại các cảng cá Đông Tác (Đắk Lắk) và Hòn Rớ (Khánh Hòa) trở nên sôi động khi hàng loạt tàu thuyền tấp nập cập bến, mang theo niềm vui "lộc biển" sau chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, Đắk Lắk), tàu thuyền nối đuôi nhau cập bờ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Ông Nguyễn Thanh Lắm (phường Phú Yên) không giấu được niềm vui khi tàu của ông câu được hơn 4 tấn cá ngừ đại dương sau chuyến biển kéo dài hơn một tháng.

Ngư dân Đắk Lắk mang cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Lắm, đêm giao thừa trên biển, anh em thuyền viên đã quây quần bên mâm cỗ giản dị. Những ngày sau đó, niềm vui càng nhân lên khi tàu liên tục gặp luồng cá ngừ, mang lại chuyến khai thác đầu năm thắng lợi.

Tổng cộng 4 tấn cá ngừ, trong đó có nhiều con nặng trên 50kg, đã mang lại cho mỗi thuyền viên hàng chục triệu đồng tiền công sau khi trừ chi phí. "Năm nay chúng tôi ăn Tết muộn nhưng rất vui vì đón được "lộc biển", ông Lắm bày tỏ.

Cá ngừ đại dương tại Đắk Lắk đang được thương lái thu mua với giá 100.000-110.000 đồng/kg, tùy thuộc kích cỡ và chất lượng.

Cá ngừ đại dương ở Đắk Lắk đang được thu mua với giá 100.000-110.000 đồng/kg (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Cao Thành Hưng, đại diện một doanh nghiệp thu mua hải sản tại cảng Đông Tác, cho biết cá ngừ khai thác ở ngư trường Trường Sa vụ này có trọng lượng lớn, chất lượng cao, được các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản ưa chuộng.

Ông Hưng khẳng định, toàn bộ cá ngừ cập cảng trong những ngày đầu xuân đều được doanh nghiệp thu mua, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo Đắk Lắk, đến nay đã có gần 20 tàu cá cập cảng, đưa vào bờ hơn 43 tấn cá ngừ, gần 60 phương tiện khác đang trên đường trở về. Những chuyến ra khơi đầu năm đạt kết quả khả quan, mang lại niềm phấn khởi cho ngư dân.

Tại Khánh Hòa, cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) cũng rộn ràng không kém với hàng loạt tàu khai thác cá thu, cá ngừ nối đuôi nhau cập bến. Ông Huỳnh Văn Tiến (phường Nam Nha Trang) cho biết, tàu của ông đã trúng đậm cá thu sau chuyến biển xuyên Tết. Giá thu mua tăng cao đúng dịp đầu năm đã giúp ngư dân có thêm thu nhập.

Ngư dân Khánh Hòa mang cá thu đánh bắt được trong chuyến biển xuyên Tết lên bờ, các thương lái đã chờ sẵn gom hàng (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ, thông tin dịp Tết năm nay, Khánh Hòa có 68 tàu câu cá ngừ đại dương đăng ký vươn khơi. Dự kiến, các tàu này sẽ đưa sản phẩm vào cảng sau ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Song song với hoạt động khai thác, tỉnh Khánh Hòa cũng tăng cường giám sát phương tiện ra khơi trong dịp Tết, yêu cầu chủ tàu chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết toàn tỉnh này hiện có hơn 5.100 tàu cá, trong đó gần 1.500 chiếc dài trên 15m hoạt động ở ngư trường xa bờ. Các tàu này bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đăng ký, cập nhật dữ liệu theo quy định để cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, ngăn ngừa khai thác hải sản bất hợp pháp.