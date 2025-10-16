Chồng nghi tự tử trên quốc lộ, vợ chết bất thường tại nhà riêng

Ngày 16/10, tin từ UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến hai vợ chồng trú tại địa phương tử vong.

Nạn nhân là ông N.T.T. và vợ tên T.T.L. (cùng SN 1964, trú tại thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch).

Người đàn ông nghi lao vào xe tải tự tử (Ảnh: Cắt từ camera hành trình xe tải).

Khoảng 7h30 cùng ngày, ông T. gặp tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đông Trạch, dẫn đến tử vong.

Hình ảnh từ camera hành trình của xe tải liên quan đến vụ tai nạn cho thấy, ông T. dường như cố tình lao vào đầu xe, nghi tự tử. Tài xế xe tải cố gắng đánh lái nhưng không tránh được va chạm.

Một số người dân tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra tai nạn, ông T. đi xe máy ra quốc lộ 1A rồi dừng bên đường.

Người đàn ông nghi cố ý lao vào xe tải (Clip cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi ông T. gặp nạn, người dân và cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện vợ ông là bà L. cũng đã tử vong tại nhà riêng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Trạch, hiện chưa xác định được thời điểm bà L. tử vong. Người thân cho biết khoảng 6h ngày 16/10, bà L. vẫn đi mua đồ ăn sáng cho gia đình.