Bơi qua sông tìm bò, người đàn ông bị nước cuốn trôi

Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông P.H.T. (48 tuổi) tại khu vực cầu Diêu Trì sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 17/10, người dân phát hiện ông T. bị nước cuốn trong lúc đi chăn bò, liền báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông chết đuối trong lúc bơi qua sông tìm bò (Ảnh: Công an xã Tuy Phước).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) huy động phương tiện, cùng cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Theo UBND xã Tuy Phước, trong lúc chăn bò, ông T. phát hiện con vật của gia đình đi lạc nên bơi qua sông để dắt về. Khi bơi trở lại, ông không may bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông dâng cao, chảy mạnh và đục do mưa lớn kéo dài, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Đến sáng nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao để gia đình lo hậu sự.