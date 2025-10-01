Tổ trưởng tổ bảo vệ tử vong khi cứu 3 cháu bé bị lũ cuốn trôi

Ngày 1/10, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, dẫn đầu đoàn công tác công an tỉnh thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình anh Phan Văn Thành (36 tuổi, trú tại xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công thuộc tỉnh này), Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ ứng phó mưa bão, anh Thành cùng hai người dân trong xóm phát hiện 3 cháu bé bị đuối nước tại khu vực đường dân sinh qua cánh đồng.

Đoàn công tác Công an tỉnh Thái Nguyên viếng thăm anh Phan Văn Thành (Ảnh: Bộ Công an).

Anh Thành dũng cảm bơi ra cứu, đưa được 2 cháu vào nơi an toàn, sau đó tiếp tục quay lại cứu cháu thứ 3. Khi vừa đưa được cháu tới gần bờ, do kiệt sức, anh Thành chìm xuống nước và tử vong.

Tại gia đình, thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, Phó Giám đốc Hà Trọng Trung gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm, quên mình vì nhân dân của anh Phan Văn Thành.

Đại tá Trung đã giao công an cơ sở phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức hậu sự chu đáo, kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Thành.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã truy tặng Bằng khen cho anh Phan Văn Thành và tặng Bằng khen cho cá nhân khác vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu người đuối nước.