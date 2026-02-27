TPHCM rà soát toàn bộ đường kết nối với sân bay Long Thành

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ các dự án kết nối hạ tầng, phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến kết nối chính.

Lực lượng công an cần phối hợp điều tiết giao thông trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt khi dự án được đưa vào khai thác.

Đường 25B kết nối TPHCM và sân bay Long Thành đang trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: Phước Tuần).

Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn vị cần xác định rõ các điểm nghẽn về kỹ thuật, mặt bằng, nguồn vật liệu; đề xuất giải pháp khả thi, bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo yêu cầu.

Sở Xây dựng cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cam kết tiến độ chi tiết theo tháng, tuần. Các công việc trên cần báo cáo UBND TPHCM trước ngày 25 hàng tháng.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu bố trí đủ, kịp thời kế hoạch vốn đối với các dự án thuộc thẩm quyền. Cơ quan này cần theo dõi, đôn đốc thanh toán khối lượng hoàn thành, đề xuất tháo gỡ vướng mắc tài chính, không để ảnh hưởng tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát sự phù hợp giữa các công trình kết nối với quy hoạch được duyệt, bảo đảm tính thống nhất giữa hạ tầng hàng không và hạ tầng đô thị, giao thông khu vực. Sở cần kịp thời tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh khi phát sinh yêu cầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần tập trung nguồn lực, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung. Đơn vị rà soát tiến độ từng gói thầu, xây dựng kế hoạch bù tiến độ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau buổi kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và các tỉnh lân cận, đảm bảo khai thác hiệu quả khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, nhằm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) thúc đẩy tiến độ và chất lượng của dự án.