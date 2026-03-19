Tư duy “không quản được thì cấm” từng bước được xóa bỏ

Nhận định này được ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác tham mưu triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ngày 19/3.

Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương (Ảnh: K.Yến)

Theo ông Cương, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó từng bước hiện thực hóa cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nghị quyết 66 đã thực sự trở thành “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu rộng. Trên cơ sở đó, nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, thậm chí chưa có tiền lệ trong công tác xây dựng pháp luật được ban hành.

Cùng với đó, ông Cương cho rằng việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng được đẩy nhanh, bảo đảm pháp luật kịp thời phản ánh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới căn bản theo hướng khoa học, minh bạch, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác thi hành pháp luật được chú trọng hơn, đặc biệt là việc rà soát, tháo gỡ “điểm nghẽn” pháp lý trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ chế đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các bộ, ngành triển khai tích cực, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đáng chú ý, Viện trưởng Nguyễn Văn Cương đánh giá chuyển đổi số trong xây dựng và thi hành pháp luật được đẩy mạnh. Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu pháp luật được hoàn thiện từng bước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật cũng được quan tâm hơn.

Ông Cương nhận định, với vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã phát huy tốt vai trò đầu mối tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của Ban Chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh công tác tham mưu thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cách làm bài bản, phù hợp. Nổi bật là việc tham mưu để Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư làm trưởng ban.

Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chọn đúng vấn đề để báo cáo Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp và thống nhất 24 vấn đề lớn, huy động sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (Ảnh: K.Yến).

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh ghi nhận tinh thần đổi mới, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ thuộc Bộ Tư pháp. Với định hướng đúng, đội ngũ cán bộ hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp đặc biệt chú trọng hai nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, gồm xây dựng "Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới” và triển khai "Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật được giao tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản; nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tạo đột phá trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 66.