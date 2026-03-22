Bộ Công an đề xuất mức xử phạt hành chính ở các thành phố

Theo dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (hiện nay là 1 tỷ đồng) và từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức (hiện là 2 tỷ đồng).

CSGT kiểm soát, xử phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Đối với địa bàn thuộc các thành phố (hiện nay chỉ quy định khu vực nội thành của các thành phố - PV), dự thảo luật đề xuất mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đất đai; xây dựng; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ cũng như yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, HĐND thành phố có quyền quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực nhưng không vượt quá mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng theo quy định.

6 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ. Trong đó, Đà Nẵng có diện tích tự nhiên lớn nhất với 11.859,6 km2. Quy mô dân số của Đà Nẵng khoảng 2,8 triệu người.

Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) đề xuất bổ sung đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Trường hợp cơ quan, đơn vị xác định hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ, công vụ được giao thì không bị xử phạt mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan

“Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính bị xử lý như đối với công dân khác. Trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý”, dự thảo luật nêu rõ.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, cứu nạn và cứu hộ ở các thành phố có thể sẽ bị phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Một điểm mới đáng chú ý khác tại dự thảo luật, cá nhân, tổ chức nước ngoài hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam - trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Cũng tại dự thảo, Bộ Công an đưa ra những quy định đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính để hướng tới thực hiện việc xử phạt hoàn toàn trên môi trường điện tử đối với những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, phù hợp với thực tiễn. Việc này nhằm giúp công tác xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và phù hợp với xu thế phát triển chung.

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 tới.