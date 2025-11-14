Bộ trưởng than “khổ lắm” khi giải trình về việc cấp phép xây dựng

Điều này được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ khi giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về quy định liên quan cấp giấy phép xây dựng, trong phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xây dựng sửa đổi, sáng 14/11.

“Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu, là khổ lắm. Các cơ quan, doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải xin cấp giấy phép”, ông Minh nói nhưng chỉ ra một điều vô lý.

Đó là quy hoạch chi tiết, mục tiêu đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi cũng như thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đều đã có, thì đến bước cuối trước khi làm, người dân, doanh nghiệp lại phải xin xây dựng giấy phép. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là điều “hết sức là vô lý”.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Vì vậy, Bộ trưởng Xây dựng cho biết luật sửa đổi theo hướng dự án được thẩm định xong thì không phải xin cấp giấy phép. "Nhưng vẫn còn những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần giấy phép xây dựng", ông Minh nói và cho biết đã hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Với những dự án và công trình đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh cần phải đơn giản hóa thủ tục giấy phép cho người dân cũng như rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Về việc quản lý chất lượng xây dựng công trình cơ bản, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, từ nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công việc, nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng, nghiệm thu hết thời hạn bảo hành đều đã có trong luật và thời gian qua được thực hiện rất chặt chẽ.

Tuy nhiên, ông Minh nêu thực tế vừa qua xảy ra một số vụ việc đặt ra vấn đề về nghiệm thu công trình, điển hình như vụ trụ cầu Sông Lô.

“Chỗ này nếu nói về văn bản quy phạm pháp luật thì đã đầy đủ từ luật cho đến nghị định, thông tư, quy trình, quy phạm về nghiệm thu thi công, còn triển khai và tổ chức thực hiện như thế nào thì do chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Chỗ này nếu có vấn đề gì, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc và sẽ có kết quả để trả lời với đại biểu”, ông Minh nói.

Trước đó, đại biểu Đinh Ngọc Minh (Ủy ban Kinh tế và Tài chính) cũng nêu đề xuất về việc miễn giấy phép xây dựng cho các công trình nhà ở dưới 7 tầng ở đô thị.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Minh (Ảnh: Minh Châu).

Dự thảo Luật Xây dựng lần này được sửa theo hướng đơn giản hóa thủ tục xin giấy phép và mở rộng diện công trình được miễn xin phép xây dựng, trong đó chỉ miễn giấy phép xây dựng với nhà ở tại nông thôn (nhà riêng lẻ, dưới 7 tầng); công trình sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến kết cấu.

Đại biểu Đinh Ngọc Minh đề xuất thêm cần miễn thêm giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại đô thị và giao Bộ Xây dựng đưa ra quy chuẩn, tiêu chuẩn chi tiết.

Thay vì cấp phép cho từng hộ gia đình ở đô thị, vị đại biểu kiến nghị giao các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật. Theo ông, việc này sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí.

Luật Xây dựng sửa đổi dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 11/12, theo chương trình nghị sự.