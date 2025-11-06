Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về loạt vấn đề "nóng" của thủ đô

Sáng 6/11, phát biểu tại tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết nội dung miễn, giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đang được người dân và doanh nghiệp quan tâm, bên cạnh đó có nhiều ý kiến trái chiều về hậu kiểm, hệ luỵ, hệ quả.

Miễn giấy phép xây dựng: Lo dễ trước, khó sau!

Theo ông Thường, chủ trương miễn giấy phép xây dựng là rất đúng đắn, phù hợp với định hướng cải cách hành chính hiện nay. Dự thảo luật đã quy định rõ các trường hợp được miễn và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công trình thuộc diện miễn phép.

Ông Thường cho rằng về mặt bản chất, giấy phép xây dựng chỉ là văn bản pháp lý giúp chủ đầu tư có căn cứ làm việc với cơ quan quản lý trật tự xây dựng và làm cơ sở cấp chứng nhận công trình sau này.

"Thực tế, do các quy định pháp luật liên quan như quy hoạch, đất đai, đầu tư, đê điều, tôn giáo… còn nhiều nội dung bất cập, chưa đồng bộ. Do vậy, thủ tục cấp phép xây dựng còn vướng, chậm trễ, mất nhiều thời gian", ông Thường nói.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, phát biểu tại tổ (Ảnh: CTV).

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng tinh thần mở rộng đối tượng được miễn phép và đơn giản hóa thủ tục là hợp lý, tuy nhiên từ góc độ chuyên môn và thực tiễn thì quy định hiện nay chưa thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Ông Thường cho rằng việc này cũng đồng thời có thể dẫn tới khó khăn cho chủ đầu tư trong quá trình kiểm soát trật tự xây dựng và cấp chứng nhận công trình sau này. "Dễ trước nhưng sau này rất khó", ông Thường nói.

Từ thực tiễn này, đại biểu cho rằng sửa luật lần này là cơ hội để hoàn thiện quy trình thủ tục, đi đến cùng vấn đề.

Vị đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế liên thông thủ tục từ bước chấp thuận chủ trương đầu tư, theo đó khi chủ đầu tư được UBND cấp tỉnh giao thực hiện dự án, đã đủ điều kiện khởi công xây dựng, lúc này thủ tục khởi công chỉ mang tính thông báo cơ quan quản lý tiếp nhận và kiểm tra điều kiện, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nếu chưa hoàn chỉnh.

Theo ông Thường, như vậy sẽ rút ngắn thời gian, giảm hồ sơ thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, phù hợp với chủ trương kiến tạo, phát triển hiện nay.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng nêu thực tế tại thành phố do thiếu quy định về thẩm quyền và căn cứ kiểm soát quá trình thi công đối với công trình miễn giấy phép xây dựng đã dẫn đến một số trường hợp chủ đầu tư tự ý điều chỉnh quy mô, công năng, làm thay đổi cảnh quan và hạ tầng đô thị.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về quản lý trật tự xây dựng đối với công trình miễn giấy phép xây dựng theo hướng về thẩm quyền thì giao chính quyền cấp xã tổ chức quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục.

Về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ông Thường cho biết hiện nay trên địa bàn Hà Nội và TPHCM có rất nhiều chung cư cũ, trong đó Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư cũ. Thành ủy, chính quyền và người dân rất quan tâm nhưng quá trình triển khai vẫn vướng nhiều thủ tục, quy định khiến tiến độ cải tạo chậm.

Cho rằng "mỗi ngày qua đi những chung cư này càng xuống cấp và không an toàn" và thực tế có nhiều vấn đề rất vướng, bất khả thi, ông Thường kỳ vọng Luật Xây dựng sửa đổi lần này sẽ tạo ra bước đột phá để xoay chuyển, giải quyết vấn đề này.

Đề nghị bổ sung quy định bắt buộc về hồ điều hòa khi xây dựng khu đô thị, khu nhà ở

Liên quan đến vấn đề về ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TPHCM, ông Thường cho biết Thủ tướng mới đây đã ban hành Chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó Hà Nội gần như được giao đi đầu trong vấn đề này.

Theo ông Thường, có nhiều vấn đề phải giải quyết nhưng muốn xanh hóa và điện hóa các phương tiện giao thông thì hạ tầng trạm sạc là "vô cùng quan trọng". Sửa Luật Xây dựng lần này là cơ hội để bổ sung những nội dung cần thiết để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố.

Vị đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể trong Luật Xây dựng (sửa đổi) về việc khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư phải bố trí hạ tầng trạm, trụ sạc điện. Đồng thời, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đầu sạc, trụ sạc điện... nhằm thống nhất và đồng bộ trong triển khai.

Ngập úng là nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Về vấn đề ngập úng đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện pháp luật không quy định bắt buộc các khu đô thị, khu nhà ở phải xây dựng các hồ điều hòa. Thực tế, hồ điều hòa không chỉ chống ngập mà còn cải thiện khí hậu, tạo cảnh quan, dự trữ nước cho công tác phòng cháy chữa cháy…

Vị đại biểu kiến nghị bổ sung quy định về hồ điều hòa vào Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và Luật Phòng chống thiên tai, coi đây là yếu tố bắt buộc trong thiết kế và cấp phép xây dựng đô thị.

Ông Thường cho hay theo quy hoạch, Hà Nội có khoảng 5.400ha hồ điều hòa, nhưng hiện mới đạt khoảng 18%. Vì vậy, nếu có quy định bắt buộc ngay từ khâu lập quy hoạch và cấp phép thì sẽ có định hướng rõ ràng, khả thi hơn trong xây dựng đô thị thích ứng khí hậu