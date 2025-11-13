Hà Nội có nữ Chủ tịch HĐND thành phố

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ông Tuấn không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

HĐND TP Hà Nội đồng thời bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh ngày 1/5/1971. Quê quán ở xã Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Bà có trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Quá trình công tác:

Từ tháng 7/1990 đến tháng 4/1998: Cán bộ Chi cục quốc doanh, cán bộ phòng quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây.

Năm 1994: Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Tây.

Năm 1997: Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tây.

Từ tháng 5/1998 đến tháng 2/2006: Phó phòng quản lý tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây, Bí thư đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Tây.

Từ tháng 3/2006 đến tháng 7/2007: Trưởng phòng Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Tài chính.

Từ 8/2008 đến tháng 6/2012: Phó Giám đốc sở Tài chính Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính.

Từ tháng 10/2010: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Từ tháng 6/2011: Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2020: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Từ tháng 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: Được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.