Hà Nội họp bàn về nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành họp, bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết chương trình hội nghị gồm 2 nội dung quan trọng.

Một là hội nghị tiến hành thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau đại hội gồm Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy...

Hai là hội nghị họp bàn, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ, góp phần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Chiều 13/11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết tất cả các nội dung trong chương trình và quy chế làm việc đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với quy định chuyên ngành trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Theo ông Đông, các văn bản này sẽ là nền tảng pháp lý và cơ sở điều hành trọng yếu của Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực cho thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố dự kiến phân cấp toàn bộ công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong phạm vi địa giới hành chính cho cấp xã, phường thực hiện. Thành phố chỉ còn đảm nhiệm các tuyến đường vành đai, đại lộ, cao tốc.

Hà Nội cũng sẽ chuyển giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng sản xuất về cấp xã, giúp các địa phương chủ động trong bảo tồn tài nguyên và phát triển sinh kế lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành thiết lập cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ, bảo đảm phân cấp đi đôi với trách nhiệm, kỷ luật tài chính và công khai ngân sách.

Các nội dung điều chỉnh sẽ được trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 27, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12 đối với quyết định sửa đổi và từ 1/1/2026 đối với nghị quyết ngân sách mới.

Ông Tuấn khẳng định việc điều chỉnh này là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, phân quyền mạnh cho cơ sở, gắn với chuyển đổi số và cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, hướng tới một chính quyền thủ đô tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Dự kiến vào chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về công tác nhân sự.