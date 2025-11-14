Sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, đặc biệt là công tác cán bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hoàng Đức).

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ chức Giám đốc Agribank Mỹ Đình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12/2024, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.